Alexandre Pantoja se inclui entre os cinco melhores pesos-moscas da história; veja lista

No último sábado (7), Alexandre Pantoja derrotou o japonês Kai Asakura na luta principal do UFC 310, em Las Vegas (EUA), defendeu seu cinturão peso-mosca (57 kg) e, de quebra, se tornou o atleta com maior número de vitórias na história da divisão na entidade, ao lado de Demetrious Johnson e Joseph Benavidez. Assim, o atual campeão peso-mosca (57 kg) do Ultimate deu mais um passo ao topo do panteão de ícones da categoria. Pelo menos é isso que os resultados dentro do octógono e a avaliação do próprio lutador brasileiro parecem indicar.

Durante a coletiva de imprensa pós-show, o carioca foi questionado sobre seu lugar na lista dos 'GOATs' (maiores de todos os tempos) da divisão até 57 kg do Ultimate. Sem falsa modéstia, Pantoja elencou os cinco maiores nomes do peso-mosca do UFC na história, em sua opinião, e se colocou entre eles.