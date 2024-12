Prodígio do grappling, Mica Galvão abre as portas para lutar no UFC Invitational

Com apenas 21 anos, Micael Galvão já é considerado um dos maiores fenômenos da luta agarrada dos últimos tempos. Em 2024, o brasileiro alcançou um raro 'Super Grand Slam' na carreira, sendo campeão do Campeonato Brasileiro, Pan-Americano, Europeu, Mundial e também do 'ADCC' - torneio mais tradicional de submission do planeta. Após uma temporada perfeita, 'Mica' aparentemente já pensa em tentar repetir o sucesso em uma competição inédita: o UFC Fight Pass Invitational.

Presente como convidado para a nona edição do evento, sediada no 'Apex', em Las Vegas (EUA), Mica aprovou o que viu de perto. Liderado pelos confrontos entre Mikey Musumeci vs Felipe Machado e Renato Canuto vs Jason Nolf, o Invitational 9 teve a temática Brasil vs Estados Unidos. Com dez embates, a disputa entre os países acabou empatada em 5 a 5 no placar. De olho em novos desafios, Galvão confirmou seu interesse em se testar no show futuramente.

"Há grandes possibilidades (de lutar o UFC Invitational). Estamos apenas resolvendo algumas situações, até para eu conseguir entrar no evento tranquilamente. Todo atleta já sabe, quando vamos procurar qualquer coisa de luta, hoje, graças a Deus, o jiu-jitsu está se tornando uma coisa mais profissional, então tem sempre todo um planejamento. Não seria somente pegar e entrar (para lutar). Mas a minha vontade não fica para trás, estou vendo o evento agora em primeira pessoa, tendo essa recepção e carinho da galera do UFC. Está sendo uma experiência bacana, estou com muita vontade de participar do evento no futuro breve", destacou Micael.