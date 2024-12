Pantoja finaliza japonês e mantém título peso-mosca do UFC no Brasil

A luta

Logo nos primeiros segundos, Asakura mostrou sua principal arma - uma joelhada dura no rosto do campeão, que tentava encurtar para buscar uma queda. Sem deixar o japonês crescer na luta, Pantoja foi para cima e conectou um bom soco que pareceu dobrar os joelhos do rival. O carioca, no entanto, levou a luta de solo. De volta na trocação, Asakura aplicou os golpes mais plásticos, enquanto Pantoja foi mais eficaz e teve mais volume.

O brasileiro voltou para o segundo assalto visivelmente confiante depois de ter crescido de rendimento com o passar da primeira etapa. Melhor no timing em pé, Pantoja encurtou, grudou o japonês na grade e pegou as costas. Na sua especialidade, o carioca encaixou um mata-leão ajustado e colocou o asiático para dormir.

Confira os resultados do UFC 310:

Alexandre Pantoja venceu Kai Asakura por finalização;

Shavkat Rakhmonov venceu Ian Machado Garry por decisão unânime dos juízes;

Ciryl Gane venceu Alexander Volkov por decisão dividida dos juízes;

Bryce Mitchell venceu Kron Gracie por nocaute;

Choi Doo-ho venceu Nate Landwehr por nocaute técnico;

Dominick Reyes venceu Anthony Smith por nocaute técnico;

Vicente Luque venceu Themba Gorimbo por finalização;

Movsar Evloev venceu Aljamain Sterling por decisão unânime dos juízes;

Bryan Battle venceu Randy Brown por decisão dividida dos juízes;

Eryk Anders venceu Chris Weidman por nocaute técnico;

Joshua Van venceu Cody Durden por decisão unânime dos juízes;

Michael Chiesa venceu Max Griffin por finalização;

Chase Hooper venceu Clay Guida por finalização;

Kennedy Nzechukwu venceu Lukasz Brzeski por nocaute técnico.