Merab Dvalishvili se envolve em confusão com fã no UFC 310; veja

Merab Dvalishvili precisou ser contido pelos seguranças do Ultimate após se envolver em uma confusão com um fã. O incidente ocorreu durante a realização do UFC 310, em Las Vegas (EUA), no último sábado (7), após a derrota de Aljamain Sterling - amigo e parceiro de treinos do georgiano - para Movsar Evloev, e foi capturado em vídeo e compartilhado nas redes sociais pelo perfil 'Inside Fighting' (veja abaixo ou clique aqui).

Nas imagens, Merab já aparece sendo impedido de avançar em direção ao fã por um segurança do evento. Enquanto isso, Dennis Buzukja - também lutador do UFC e companheiro de equipe do campeão peso-galo (61 kg) - vai de encontro ao cidadão que parecia incomodar o georgiano e o ataca com um soco, antes de ser afastado do local pelos funcionários do show.

Final de semana movimentado

Esta não foi a única confusão na qual Merab Dvalishvili se envolveu durante o final de semana em Las Vegas. Na sexta-feira, o georgiano discutiu asperamente e, por pouco, não chegou às vias de fato com Umar Nurmagomedov, seu próximo adversário no octógono mais famoso do mundo, após ambos participarem de uma coletiva promocional da disputa de título entre eles marcada para o UFC 311, em janeiro.