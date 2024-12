Saiba como assistir o UFC 310, card liderado por Alexandre Pantoja vs Kai Asakura

Com 25 lutas profissionais na carreira, Kai Asakura chega ao Ultimate já com a oportunidade de conquistar o título peso-mosca da organização em sua estreia. Anteriormente, o japonês, de 31 anos, competia no evento asiático Rizin, onde se sagrou campeão peso-galo (61 kg) antes de se transferir para o UFC.

Duelo de invictos

No 'co-main event' do show, um duelo de invictos deve definir o próximo desafiante ao cinturão meio-médio (77 kg) da liga. Números três e sete, respectivamente, do ranking, Shavkat Rakhmonov e Ian Machado Garry entrarão em ação de olho em uma chance de desafiar o atual campeão Belal Muhammad, que estaria neste card, pelo título da divisão no futuro.

Brasil no UFC 310

Além de Alexandre Pantoja na luta principal, o UFC 310 contará com outros dois lutadores brasileiros. No card principal, Kron Gracie voltará à ação depois de um hiato de um ano e meio na carreira. O faixa-preta de jiu-jitsu medirá forças com Bryce Mitchell. Já na parcela preliminar do show, o meio-médio Vicente Luque enfrentará Themba Gorimbo.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 20h, neste sábado. O card principal tem previsão de início à meia-noite. As seis primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.