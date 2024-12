Campeão do UFC, Belal Muhammad revela que cogitou amputar dedo do pé

Campeão dos meio-médios (77 kg), Belal Muhammad havia sido escolhido para liderar o card do UFC 310, que acontece neste sábado (7), em Las Vegas (EUA). Porém, uma lesão no dedo do pé obrigou o americano de ascendência palestina a desistir do compromisso e ficar um tempo fora de ação para se recuperar completamente. No entanto, o desejo de evitar o adiamento momentâneo de sua primeira defesa de título no Ultimate, por pouco, não fez com que 'Remember The Name' apelasse para medidas drásticas.

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Belal Muhammad revelou que chegou a cogitar amputar um dos dedos do seu pé esquerdo para conseguir estar apto para competir na luta principal do UFC 310, onde enfrentaria o cazaque Shavkat Rakhmonov. No final das contas, o lutador foi demovido de sua ideia pela equipe médica que ajudou a tratar a infecção óssea que o retirou do card deste sábado.