Ian Machado Garry admite que foi finalizado por adversário do UFC 310 em treino

Ian Machado Garry tem um compromisso de extrema importância nos meio-médios (77 kg) do Ultimate. No 'co-main event' do UFC 310, show programado para acontecer neste sábado (7), em Las Vegas (EUA), o irlandês enfrenta o temido Shavkhat Rakhmonov, lutador que conhece bem, em duelo de invictos no MMA. Na promoção do combate, o cazaque revelou que, em um treinamento realizado na academia 'Kill Cliff FC' no passado, finalizou 'The Future', que não fugiu da polêmica.

No 'media day' do UFC 310, realizado na última quarta-feira (4), Garry, sincero, não fez rodeio e admitiu que foi finalizado por 'Nomad' em um sparring. No entanto, se engana quem pensa que o irlandês passou a temer a luta por conta do ocorrido. Pelo contrário, 'The Future' minimizou o episódio com Rakhmonov no treino.