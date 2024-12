Em alta, Renato Moicano enfrenta Beneil Dariush no UFC 311, em janeiro de 2025

Um dos lutadores mais vocais do atual plantel do Ultimate, Renato Carneiro já desafiou inúmeros adversários no peso-leve (70 kg). E, com tantos nomes na mira, o brasileiro acabou tendo um de seus alvos oficializado como seu próximo adversário. Na última quinta-feira (5), a liga presidida por Dana White anunciou através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui) que 'Moicano' medirá forças com Beneil Dariush no UFC 311, programado para o dia 18 de janeiro, em Los Angeles (EUA).

O confronto coloca frente a frente dois competidores em momentos opostos da carreira. Vindo de quatro vitórias consecutivas e com uma franca ascensão de popularidade devido aos discursos inflamados e personalidade cativante, Moicano chegou até o top 10 do ranking da categoria e agora vislumbra voos mais altos. Por outro lado, Dariush amarga pela primeira vez a sensação de vir de duas derrotas consecutivas dentro do Ultimate. Com os reveses para Charles Do Bronx e Arman Tsarukyan, o veterano se afastou consideravelmente de uma disputa de título entre os leves, figurando no momento na nona colocação.

Disputas de título lideram o show

O UFC 311 tem tudo para ser um evento grandioso. Afinal, além de confrontos entre atletas de elite, o show será liderado por duas disputas de cinturão. No 'co-main event' da noite, o campeão Merab Dvalishvili duela contra o desafiante Umar Nurmagomedov pelo título dos pesos-galos (61 kg). Já a luta principal do card envolve o lutador número um peso-por-peso do Ultimate: Islam Makhachev. O pupilo de Khabib Nurmagomedov encara Arman Tsarukyan, número um do ranking dos pesos-leves, em uma revanche que promete, além de coroar o soberano da divisão, brindar os fãs com grandes emoções.