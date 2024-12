Chama! Alex Poatan é eleito Lutador do Ano no Oscar do MMA

Uma das estrelas do UFC na atualidade, Alex 'Poatan' dominou os meio-pesados (93 kg) de tal forma, que acabou sendo premiado na 16ª edição do 'Oscar do MMA'. Na última quinta-feira (5), em cerimônia realizada em Las Vegas (EUA), o brasileiro foi escolhido pelos fãs como vencedor na categoria 'Lutador do Ano'. Vale ressaltar que a premiação se baseou no período entre julho de 2023 até junho de 2024.

Para faturar o prêmio de 'Lutador do Ano', 'Poatan', que venceu Jan B?achowicz, Jamahal Hill e Jiri Prochazka (duas vezes) no período, desbancou Alexandre Pantoja, Dricus Du Plessis, Islam Makhachev, todos campeões do UFC, e Renan 'Problema', um dos principais nomes da PFL. A curiosidade é que, na edição passada da premiação, o líder dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate foi o vencedor na categoria 'Revelação do Ano'. Portanto, o brasileiro, oriundo do kickboxing, vê sua dedicação ao MMA ser coroada com tais conquistas.

'Esquadrão Brasileiro' em alta

Além de 'Poatan', o Brasil emplacou mais quatro vencedores na importante cerimônia. Diego Lopes não venceu na categoria 'Revelação', mas conquistou a de 'Finalização do Ano' em sua vitória contra Gavin Tucker. Um dos principais responsáveis pelo sucesso de Alex no UFC, Plinio Cruz foi eleito o 'Treinador do Ano'. Já a 'The Fighting Nerds', localizada em São Paulo, foi escolhida a 'Academia do Ano', sendo a primeira equipe brasileira a conquistar tal prêmio. Por último, Luciana Andrade levou para casa o prêmio de 'Ring Girl do Ano'.