Alex Poatan abre as portas para revanche contra Jamahal Hill após discussão acalorada

A última quinta-feira (5) foi movimentada para Alex Pereira. À noite, o brasileiro venceu a categoria 'Lutador do Ano' na 16ª edição do 'Oscar do MMA', cerimônia realizada em Las Vegas (EUA). Mas, horas antes, o campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC protagonizou uma discussão acalorada com Jamahal Hill, que viralizou nas redes sociais. E, como não poderia ser diferente, 'Poatan' deu seu parecer sobre o ocorrido.

O encontro entre os atletas aconteceu no Instituto de Performance do UFC. Ao ver o campeão dos meio-pesados bem na sua frente, Hill o abordou de forma nada amigável, surpreendendo o mesmo, que ainda esticou a mão para cumprimentá-lo. Ao perceber a hostilidade do americano, 'Poatan' o 'convidou' para resolver as diferenças no octógono do ginásio. Contudo, Jamahal recusou o sparring.

Ao ser questionado pelos repórteres sobre o episódio, o brasileiro minimizou o desentendimento com o desafeto, que saiu da internet e virou realidade. De todo modo, 'Poatan', disposto a dar uma lição no americano, manteve o posicionamento e abriu as portas para uma possível revanche, caso ele consiga vencer Jiri Prochazka em janeiro. Na luta realizada em abril, o striker nocauteou Hill no primeiro round.