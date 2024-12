Reforço! Ian Machado Garry revela que terá Charles Do Bronx em seu corner no UFC 310

Ian Machado Garry é um bom exemplo do atleta de MMA profissional 'nômade', que não fixa suas raízes em apenas uma sede e viaja o mundo em busca de evolução em diversos países e equipes diferentes. E a prova disso é que boa parte do camp realizado para o UFC 310 deste sábado (7) foi realizado na Tailândia. Apesar de ter escolhido afiar as habilidades em novos ares, o prospecto irlandês demonstra estreitar seus laços com a 'Chute Boxe Diego Lima' cada dia mais. Para exemplificar a parceria estabelecida, 'The Future' revelou que contará com a presença de Charles Do Bronx, principal expoente do time sediado em São Paulo, em seu corner para o combate contra Shavkat Rakhmonov.

Em entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight, Garry confirmou que, além da presença de Charles, também contará com Diego Lima, treinador e líder da 'Chute Boxe Diego Lima', em seu corner no UFC 310. A dupla de brasileiros viajou para Las Vegas (EUA) nesta semana para ajudar o irlandês invicto no MMA profissional na reta final de sua preparação. Entusiasmado, Ian já projeta, inclusive, uma próxima rodada em ação no mesmo evento que 'Do Bronx', com a possibilidade de ambos competirem pelos cinturões de suas respectivas categorias.

"Eu fiz o meu camp na Tailândia e voltei uma semana na Inglaterra após a troca de adversário. Tive menos uma semana (de preparação), então foi meio 'troca tudo rápido'. Agora estou muito feliz com meu adversário novo, o Shavkat Rakhmonov, que é muito bom. Agora (nesse camp), não (treinei em São Paulo). Mas falo com ele (Demian): 'Chefe, tenho uma ideia'. E ele dizia: 'Se você tem uma ideia ou plano, faça isso. Seja livre'. Na noite da luta terei o Diego (Lima) e o Charles (Do Bronx) no meu corner. 'Hey!'. No chão, rumo à vitória! (...) Quero lutar com o Belal (em seguida). Gosto de outra luta, meu amigo Charles Do Bronx pelo título dos pesos-leves. Dois cinturões voltando para o Brasil, para minha família 'Chute Boxe' no ano que vem. Gostaria que fosse no mesmo evento, Semana Internacional da Luta, em Las Vegas", declarou Ian.