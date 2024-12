Parceiro de equipe de Charles Do Bronx estreia no UFC em janeiro

Contratado pelo UFC através do programa 'Contender Series', em agosto, Marco Tulio já sabe quando será sua estreia na companhia. O atleta, parceiro de treino de Charles 'Do Bronx' na equipe 'Chute Boxe Diego Lima', vai enfrentar Ihor Potieria no dia 11 de janeiro, em Las Vegas (EUA). A informação foi confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à organização.

O combate entre os lutadores será válido pelo peso-médio (84 kg) e tem tudo para ser empolgante. 'Matuto' é conhecido no esporte por sua qualidade na trocação e é nocauteador. Antes de chegar ao UFC, o brasileiro competiu no LFA. Dono de oito vitórias seguidas, o atleta visa dar continuidade ao seu bom momento na carreira e fazer bonito em sua estreia na maior organização de MMA do mundo.

Por sua vez, o striker ucraniano, de 28 anos, atravessa uma fase delicada profissionalmente. Potieria perdeu duas lutas seguidas e venceu apenas uma nas últimas cinco que disputou.