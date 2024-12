Jamahal Hill provoca Alex Poatan, mas recua ao ser chamado para sparring no UFC PI

A rivalidade entre Alex Pereira e Jamahal Hill ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (5). Em um encontro acalorado nas dependências do UFC PI (Instituto de Performance do UFC), em Las Vegas (EUA), 'Poatan' e 'Sweet Dreams' ficaram frente a frente, trocaram farpas e, por pouco, não chegaram às vias de fato. O incidente foi gravado pelo fotógrafo Big Zay e compartilhado nas redes sociais, onde o conteúdo rapidamente 'viralizou' entre os membros da comunidade do MMA (clique aqui ou veja abaixo).

Tudo começou com uma abordagem de Hill ao brasileiro, que fazia um treino de manopla com seu treinador, Plínio Cruz. Inicialmente, pelo que pôde ser visto nas imagens, Alex Poatan - até por conta da barreira da língua - pensou se tratar de um encontro pacífico e esticou a mão para cumprimentar o rival, sem se dar conta que Jamahal repetia a frase "not on Twitter now" ("não estamos no Twitter agora").

Ao se dar conta da intenção do rival em provocá-lo, o atual campeão meio-pesado (93 kg) do UFC se irritou e o chamou para resolver suas desavenças dentro do octógono do PI, lançando um par de luvas na direção do americano e o intimando a calçá-lo para uma sessão de sparring. Talvez surpreso pela reação do striker paulista, Hill recuou na sua postura de confronto e a situação foi desarmada por algumas pessoas presentes no local, que ajudaram a separar os desafetos, entre eles o próprio Plínio Cruz, treinador do brasileiro.