ADXC 8: Atletas batem peso antes do show desta sexta; saiba como assistir ao vivo

"O Abu Dhabi Extreme entregou um evento de classe mundial, destacando os Emirados Árabes Unidos como a capital global dos esportes de combate e um destino de destaque para os atletas. Cada edição eleva o nível dos esportes de combate no cenário internacional", afirmou o atleta do Ultimate.

Todas as emoções do ADXC 8 poderão ser assistidas ao vivo pela TX7.com a partir das 11h (de Brasília). A plataforma também oferecerá a reprise para quem não puder acompanhar no momento. O Instagram oficial do ADXC (@adxcofficial) também anunciará os resultados em tempo real. Mais informações sobre o evento no site ADXCworld.com. Confira abaixo o card completo:

ADXC 8

6 de dezembro

Sexta-feira, 11h (horário de Brasília)

Al Ain, Emirados Árabes Unidos

CARD PRINCIPAL

Amir Albazi vs Jafel Filho (Grappling)

Roberto Cyborg vs Haisam Rida (Grappling)

Thalison Soares vs Khaled Al Shehhi (Jiu-Jitsu)

Movlid Khaybulaev vs James Gallagher (Grappling)

Maria Luisa Delahaye vs Brenda Larissa (Jiu-Jitsu)

CARD DE APRESENTAÇÃO

Daniel Barbosa 220v vs Thor Coringa (Grappling)

Saif Al Azeri vs Pablo Henrique (Jiu-Jitsu)

Salem Al Qbaisi vs Mukhammad Ramazanov (Jiu-Jitsu)

CARD PRELIMINAR

Omar Alfadhli vs Nicolás Ponce (Jiu-Jitsu)

Bakhromjon Ruziev vs Mido Mohamed (Grappling)

Abdulmalik Al-Murdhi vs Abdullah Al Farsi (Jiu-Jitsu)

Ahmed Al Bousari vs Craig McIntosh (Grappling)

Shamma Al Kalbani vs Peiqin Ge (Jiu-Jitsu)