Alexandre Pantoja celebra protagonismo no UFC 310, em Las Vegas: "Me sentindo o Elvis Presley"

"É muito importante (para o meu legado). Fiz um 'main event' no Brasil no Rio de Janeiro. E para mim foi de extrema importância estar lutando no Brasil. Mas acho que em Las Vegas, aqui tem um ar diferente. É uma responsabilidade. E você fazer esse papel, para mim e minha carreira é incrível. Poder fazer essa luta principal em Las Vegas. Estou me sentindo o Elvis Presley, vindo aqui para Las Vegas para fazer um show para todo mundo. É assim que gosto de falar, sou um artista e vou fazer um grande show sábado. Estou muito feliz com esse posicionamento", exaltou Alexandre.

Adaptação ao estrelato

O retrospecto esportivo de Pantoja dentro do octógono é incontestável. Afinal, o brasileiro 'limpou' o peso-mosca, com vitórias sobre boa parte dos tops da divisão. Entretanto, apesar do status de campeão, Alexandre ainda não se transformou em uma figura extremamente popular mundo afora. E, de acordo com o veterano, isso se deve ao fato de ser um indivíduo mais contido e introspectivo. Como não é adepto do 'trash talk' e de outras formas de promoção, o atleta da 'American Top Team' admite que tem feito um esforço para triunfar também no ramo comercial.

"Vejo cada vez mais essa importância (de saber se vender). Lutar, eu já luto muito bem. Mas esse outro lado do 'business', da venda do 'PPV', de você saber se vender, é uma coisa que venho aprendendo ainda. O Parrumpa gosta de falar que sou meio bicho do mato, venho de Arraial do Cabo, sempre fui muito pacato, realmente, bastante reservado quanto a isso. Estou aprendendo ainda a lidar com isso (...) Gosto de viver o contato real, essa é a verdade (...) Estou aprendendo um pouco mais a saber me expor", explicou Pantoja.

Alexandre Pantoja e Kai Asakura fazem a luta principal do UFC 310. No 'co-main event', Ian Machado Garry e Shavkat Rakhmonov protagonizam um duelo de invictos no MMA. Além disso, o 'Esquadrão Brasileiro' entra em ação no evento com os seguintes representantes: Vicente Luque e Kron Gracie, que enfrentam Themba Gorimbo e Bryce Mitchell, respectivamente.