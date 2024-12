Rakhmonov esbanja confiança às vésperas do UFC 310: "Sou um problema para qualquer um"

Neste sábado (7), um duelo entre dois atletas invictos e postulantes ao cinturão dos meio-médios (77 kg) promete roubar a cena no 'co-main event' do UFC 310. E apesar da magnitude do confronto, que tende a definir o próximo desafiante ao título que hoje pertence e Belal Muhammad, Shavkat Rakhmonov esbanja confiança às vésperas do show. 'Nomad', como é conhecido, mede forças contra Ian Machado Garry,

Através do tradicional 'Countdown', - material exclusivo e especial de cada evento numerado, que revela os bastidores da preparação dos protagonistas dos principais cards da empresa - o atleta do Cazaquistão demonstrou que confia em suas credenciais para chegar ao topo da pirâmide da categoria. Com a fama de 'bicho-papão' dos meio-médios, Rakhmonov medirá forças contra o ex-parceiro de treinos na 'Kill Cliff FC' e também invicto Ian Gary.

"Os fãs no Cazaquistão têm esperado por alguém para representar nosso país, os fãs cazaques querem alguém que mostre lutas emocionantes e que valem a pena no UFC. Todas minhas lutas são eletrizantes para os fãs. A razão pela qual eu acabo com minhas lutas é porque sou um lutador versátil. Agora estou pronto para assegurar meu posto como desafiante número um ao título do UFC. Acho que tenho habilidades suficientes, mas preciso continuar aprimorando. Esse esporte não para, então é importante melhorar as habilidades continuamente. Almejo crescer em todas as áreas: técnica, grappling e wrestling. Nessa categoria, sou um problema para qualquer um", destacou Shavkat.