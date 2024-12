Kamaru Usman rebate fãs que o acusaram de recusar luta por medo: "Calem a boca"

"Estou vendo pessoas online dizendo, 'Você está com medo? Você se esquivou dele'. E fico tipo, 'O que?'. Esse é o mesmo sentimento que sinto que as pessoas estão tendo com Jon Jones. Quando os seus fãs ou os fãs de um lutador não conseguem o que desejam, então é tipo, 'Ah, esse cara deve estar com medo porque não aceitou a luta'. Pessoal, calem a boca! Nós entramos lá todas as vezes. Tenho 22 ou 25 lutas, mas todos falam, 'Oh, ele está com medo?'. Sim, ok, um campeão mundial que defendeu o cinturão várias vezes. 'Ah, ele está com medo', calem a boca!", declarou o veterano.

Fãs com memória curta?

Curiosamente, o mesmo Usman que passou a ser atacado por parte dos fãs, antes, foi exaltado por sua coragem no UFC. Em 2023, o nigeriano aceitou substituir o lesionado Paulo 'Borrachinha' contra o invicto Khamzat Chimaev, em Abu Dhabi, faltando poucos dias para a realização da luta e sem ter feito um camp completo. Na ocasião, o ex-campeão dos meio-médios, competindo no peso-médio (84 kg), perdeu para o russo por decisão majoritária, mas quase o surpreendeu.

E o cenário quase se repetiu para o veterano, já que se colocou à disposição da companhia para encarar o invicto Rakhmonov, um dos atletas mais temidos do MMA atual, com pouco tempo de preparação para o confronto. No entanto, dessa vez, a empresa escalou Ian Machado Garry como novo oponente de 'Nomad'.