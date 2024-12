Ex-campeão contesta posição no card preliminar do UFC 310: "Sou lutador de card principal"

No próximo sábado (7), em Las Vegas (EUA), será disputado o UFC 310, último show numerado da organização na temporada 2024. E, antes mesmo de sua realização, o evento já tem dado o que falar por um motivo específico: a ordem de importância dos combates. Escalado para o card preliminar, Aljamain Sterling questionou os critérios do Ultimate para definir a sequência dos confrontos. Ex-campeão peso-galo (61 kg) da empresa, 'Funk Master' indicou que deveria entrar em ação em uma posição de maior protagonismo.

Através de seu próprio canal do Youtube, o wrestler americano opinou que seu duelo contra Movsar Evloev deveria ser encaixado no card principal do UFC 310. O embate válido pelo peso-pena (66 kg) coloca frente a frente dois integrantes do top 10 da categoria, já que Sterling é o nono colocado e o russo desponta na quinta posição. Se levarmos em consideração o ranking, o ponto de vista de 'Aljo' se justifica. Afinal, de acordo com o site oficial do Ultimate, a luta entre Nate Landwehr e Dooho Choi, dois atletas fora do top 15 da divisão, tende a abrir a porção principal do evento.

"Eu não sabia se deveria me sentir insultado pela colocação no card da luta ou ir pelo copo meio cheio. Acho que essa é a melhor forma que tento ver tudo na vida. Posso lutar mais cedo e finalizar o trabalho mais cedo. Posso abrir uma garrafa nova de rum, curtir com os amigos e celebrar uma grande vitória. Mas fiquei um pouco confuso por isso, com certeza. Acho que eles (UFC) têm sua razão para fazer o que fazem, os chefões do UFC, e as coisas são como são. No final das contas, a organização não é minha, eu não dou ordens. Só vou lá para competir, e agora cabe a mim ir até lá e provar que esses caras estão errados e que sou um lutador de card principal. Acho que as pessoas ficaram surpresas e o UFC vai perceber que errou muito ao não colocar essa (luta) no card principal", destacou Aljamain.