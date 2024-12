Ultimate anuncia Johnny Walker vs Bogdan Guskov para o UFC 311, em janeiro de 2025

Johnny Walker vive uma das fases mais turbulentas de sua carreira desde que estreou no Ultimate, em 2018. Disposto a retomar o caminho das vitórias, o meio-pesado (93 kg) já sabe os detalhes de seu próximo combate no octógono mais famoso do mundo. No UFC 311, agendado para o dia 18 de janeiro de 2025, em Los Angeles (EUA), o brasileiro medirá forças contra o prospecto uzbeque Bogdan Guskov.

A informação do confronto foi divulgada pelo próprio Ultimate, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Sem vencer há três rodadas, Walker tenta defender a décima posição do ranking contra Guskov. Representante do Uzbequistão, Bogdan, 14º colocado da categoria, chega para o duelo embalado por duas vitórias seguidas na empresa, contra Zac Pauga e Ryan Spann, em fevereiro e abril de 2024, respectivamente.

Brasil vs Argentina no card

A expectativa é de que o UFC 311, primeiro card numerado de 2025, seja liderado pela disputa de cinturão dos pesos-leves (70 kg) entre Islam Makhachev e Arman Tsarukyan. O confronto, entretanto, ainda não foi oficializado pela organização. Apesar disso, um verdadeiro clássico sul-americano já está confirmado para o evento. Entre as mulheres, a brasileira Karol Rosa e a argentina Ailin Perez fazem um duelo de ranqueadas na categoria dos galos (61 kg).