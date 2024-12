Kayla Harrison explica motivo de não desafiar Amanda Nunes para superluta no UFC

Em seu primeiro ano no UFC, Kayla Harrison rapidamente confirmou a expectativa de parte da comunidade do MMA, se tornando uma estrela. Em outubro, em Utah (EUA), a americana venceu Ketlen Vieira por decisão unânime e, assim, se firmou como uma das melhores lutadoras do peso-galo (61 kg) e se aproximou de disputar o cinturão da categoria. Com o hype nas alturas, a atleta vê uma parcela dos fãs e dos profissionais do esporte clamar por uma superluta dela contra Amanda Nunes. Mas a judoca mantém os pés no chão sobre o futuro.

Kayla deixou claro que, no momento, seu foco não é enfrentar a brasileira. E o motivo é simples. A americana explicou que não desafiou Amanda após vencer suas duas lutas no UFC por buscar primeiro a conquista do cinturão dos galos. É bem verdade que, assim como parte da comunidade do MMA, Dana White, presidente da liga, já aprovou a realização do combate entre as atletas.

Além disso, a 'Leoa', aposentada do esporte, deu a entender que esperava ser desafiada pela atleta e que voltaria a competir para tirar a superluta do papel. Ciente de tal cenário, Kayla garantiu ter o interesse de encarar Amanda, mas frisou que, como campeã do peso-galo, o possível duelo teria um peso ainda maior. Atualmente, Julianna Peña possui o título da divisão e sonha com a trilogia contra a brasileira.