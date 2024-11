Kai Asakura opina que vitória sobre Pantoja representaria "bom negócio" para o UFC

Dentro do atual plantel do UFC, Alexandre Pantoja é um dos campeões mais soberanos em atividade, já tendo desbancado boa parte dos adversários que compõem o top 10 de sua categoria. Isso, por si só, é motivo suficiente para Kai Asakura, próximo desafiante ao cinturão peso-mosca (57 kg), alegar que uma derrota do brasileiro representaria, de certa forma, um bom negócio para os planos da alta cúpula do Ultimate para a divisão mais leve entre os homens.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', o estreante japonês ressaltou que caso tenha o braço erguido contra Pantoja no UFC 310, programado para o dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA), a categoria dos moscas, além de ganhar sangue novo, teria confrontos inéditos à disposição. Especialista na trocação, Asakura ainda adiantou que pretende impactar em sua primeira luta no octógono mais famoso do mundo, de olho em um nocaute contra o campeão brasileiro - que nunca foi finalizado ou nocauteado na carreira.

"Vamos ser sinceros: será um bom negócio para o UFC se eu vencer (o Pantoja). Estou aqui para tornar isso emocionante, para fazer as pessoas terem interesse na categoria dos pesos-moscas e para proporcionar um monte de novos confrontos prontos para serem feitos em shows futuros. Sou um pouco diferente dos outros lutadores dos pesos-moscas. Tenho a capacidade de capitalizar em um dos erros dele e colocá-lo para dormir. É isso que estou buscando. Espero que um dia o Dana White se volte para o público e diga: 'Esse garoto é um nocauteador especial, uma máquina de nocautes'", destacou o ex-campeão peso-galo (61 kg) do Rizin.