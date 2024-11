Alex Poatan provoca Jamahal Hill ao impor condição para revanche: 'Meu filho'

Ankalaev fora dos planos?

Atualmente, Jamahal e Prochazka, que já foram derrotados por Poatan, ocupam, respectivamente, a terceira e a segunda posição do ranking até 93 kg. O primeiro colocado da categoria é Magomed Ankalaev, que defende uma série de 13 lutas de invencibilidade e representa um desafio inédito para o campeão brasileiro. Entretanto, apesar de surgir como o próximo desafiante natural ao cinturão, o russo ainda não foi oficializado ao posto e viu Alex Pereira indicar que dificultaria sua vida na busca por um 'title shot'.

Calma meu filho, passa nesse teste e o pai vai te dar uma segunda chance. pic.twitter.com/ywr6gqj9XG

- Alex "Poatan" Pereira (@AlexPereiraUFC) November 29, 2024