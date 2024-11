Jon Jones rebate críticas de fãs, minimiza Tom Aspinall e volta a flertar com aposentadoria

Nesta semana, Jon Jones animou os fãs de MMA ao revelar que está em período de negociações com o UFC e que, provavelmente, voltará a competir no octógono mais famoso do mundo em 2025. Mas dias depois da declaração que entusiasmou os fanáticos dos esportes de combate, o campeão linear dos pesos-pesados voltou a flertar com a aposentadoria. O assunto veio à tona após 'Bones' se tornar alvo de algumas críticas e questionamentos de alguns de seus seguidores nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Através de sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter), Jon não deixou barato e rebateu algumas das alfinetadas que, em sua maioria, questionavam a coragem do americano em medir forças com Tom Aspinall. Citando seus feitos e o legado estabelecidos na modalidade, 'Bones' minimizou a importância do campeão interino dos pesados do Ultimate em sua carreira, provocou os seguidores de volta e indicou que uma reunião futura com a alta cúpula do UFC tende a definir seu destino.

"Por que (lutaria com Aspinall)? Sou incrivelmente rico, alcancei todos meus objetivos no esporte, membro do Hall da Fama, quebrei muitos recorde. Pergunta séria. Por que eu deveria lutar novamente? Eu provavelmente abriria mão do cinturão antes de oficialmente me aposentar. Vamos ver como minha reunião com o UFC transcorre. Claro, me chame de pato até o ano que vem. Eventualmente o Tom vai perder nas próximas duas ou três lutas e o meu legado continuará como o do maior lutador de MMA de todos os tempos. Fim da história. Louco como ser chamado de covarde paga mais do que vocês da internet vão ganhar na vida inteira. Duas lutas em quatro anos e ainda um dos maiores nomes do esporte? Isso não é me esquivar, é vencer. As bênçãos de Deus batem diferente, podem ficar bravos", destacou Jon.