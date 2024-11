Brasileiro sofre nocaute brutal em evento final da PFL em 2024; veja

Registro de João no MMA

João Vitor Ramos Dantas, de 28 anos, iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e estreou na PFL em 2024. Antes de integrar o plantel da 'Professional Fighters League', o brasileiro se destacou no 'Jungle Fight'. Na modalidade, o atleta venceu sete lutas, sendo todas por nocaute, e perdeu duas vezes, também por nocaute.

