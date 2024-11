Ankalaev intensifica perseguição e decreta fim de reinado de Alex Poatan no UFC

"Aproveite a vida, campeão, enquanto você pode. Você tem sido um grande campeão, mas seu tempo acabou. Vejo você em breve", escreveu o atleta.

Registro de Ankalaev no MMA

Magomed Ankalaev, de 32 anos, é classificado por parte dos fãs como um potencial campeão dos meio-pesados do UFC e, atualmente, se encontra em primeiro lugar no ranking da categoria. O russo iniciou sua trajetória no MMA em 2014 e estreou na organização em 2018. Em sua carreira, o atleta construiu um cartel composto por 20 vitórias, uma derrota, um empate e um 'no contest'. Seus principais triunfos foram sobre Aleksandar Rakic, Anthony Smith, Johnny Walker, Nikita Krylov, Thiago 'Marreta' e Volkan Oezdemir.

Enjoy life champ while you can, you have been a great Champion but your time is up. See you soon

