Prochazka minimiza retrospecto recente de Hill e Ankalaev no UFC

"É hora de dizer algo depois de muito tempo. Estou realmente ansioso pela minha próxima luta. Jamahal, não fale sobre minha performance, Q.I. de luta e todas essas coisas, porque na sua última luta, você não mostrou nada, realmente. Esse mesmo cara, Ankalaev, nas últimas três lutas, não mostrou absolutamente nada, então fique na sua. É isso, no dia 18 de janeiro, eu vou vencer", escreveu o lutador em sua conta oficial no 'X'.

Registro de Prochazka no MMA

Jiri Prochazka, de 32 anos, é um dos meio-pesados mais perigosos do MMA. O tcheco iniciou sua trajetória no esporte em 2012, estreou no UFC em 2020 e se tornou campeão da categoria em 2022. Na modalidade, 'Denisa' construiu um cartel composto por 30 vitórias, sendo 29 pela via rápida (26 por nocaute e três por finalização), cinco derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Aleksandar Rakic, Bruno Cappelozza, Dominick Reyes, Glover Teixeira, Muhammed 'King Mo' Lawal, Vadim Nemkov e Volkan Oezdemir.

1.18. 2025

- Jiri BJP Prochazka (@jiri_bjp) November 26, 2024