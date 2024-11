UFC encaminha Vinicius Lok Dog vs Said Nurmagomedov para card na Arábia Saudita

Considerado um grande prospecto do MMA nacional na categoria dos pesos-galos (61 kg), Vinicius Oliveira já sabe os detalhes de sua próxima luta no Ultimate. Depois de vencer seus dois combates em 2024, 'Lok Dog', como é conhecido, mede forças contra Said Nurmagomedov no card do UFC Arábia Saudita. O confronto entre o brasileiro e o russo será realizado no dia 1º de fevereiro de 2025.

O combate foi apurado em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight, com fontes próximas à situação. Com apenas 28 anos e dono de um estilo agressivo na trocação, Lok Dog chega embalado para o duelo com quatro vitórias consecutivas - as últimas duas já no plantel do UFC. Seu oponente também vive bom momento no Ultimate, já que venceu cinco das últimas seis lutas na liga presidida por Dana White.

De olho no top 15

Em alta no Ultimate e com os olhares de Dana White sobre si desde sua estreia, Lok Dog pode se aproximar de uma vaga no ranking da categoria em caso de triunfo sobre Said Nurmagomedov. Afinal de contas, o oponente russo já frequentou recentemente o top 15 dos pesos-galos. Desta forma, uma nova vitória, que seria a terceira em três lutas na organização, colocaria o brasileiro em posição de desafiar um oponente ranqueado na rodada seguinte.