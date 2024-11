Deiveson lamenta abandono de estratégia em derrota para Petr Yan: "Entrei na pilha dele"

No último sábado (23), Deiveson Figueiredo liderou o card do UFC Macau, sediado na China, em um confronto de ex-campeões travado contra Petr Yan. Até então invicto nos pesos-galos (61 kg) dentro do Ultimate, o brasileiro teve sua franca ascensão freada por uma atuação de gala do rival russo, que dominou boa parte do duelo e venceu na decisão unânime dos juízes. Dias após o resultado negativo, 'Daico', como é conhecido, lamentou o fato de ter abandonado a estratégia originalmente traçada para o combate durante sua própria disputa.

Durante participação em uma 'live' promovida pelo canal da Ag Fight nesta segunda-feira, Deiveson revelou que o plano de jogo era usar a abusar da luta agarrada para evitar a trocação contra Yan, especialista em striking. Apesar de boas tentativas e quedas aplicadas, sobretudo no princípio da luta, o brasileiro acabou deixando a emoção do combate falar mais alto e optou por se testar na luta em pé contra o russo. Ciente do erro cometido, Figueiredo admitiu ter caído na pilha do adversário, que imprimiu grande pressão e volume de golpes desferidos.

"A estratégia era grudar nele, como foi feito no início do primeiro round. Coloquei ele para baixo, era para manter ele embaixo. Não consegui, deixei ele escapar. Aí tudo embaralhou. Saí totalmente da estratégia, quis trocar com ele. Voltei a ser aquele cara lá da (categoria) 57 kg, que saía para a trocação mesmo, deixei minha alma no octógono (...) Saímos na mão mesmo. Ele não queria perder o centro do octógono e eu também não. Na parte do grappling, tenho certeza que sou muito mais técnico que ele, tanto que a estratégia era colocar ele para o chão e trabalhar o jiu-jitsu que a gente sabe que ele não tem. Só que não consegui fazer com excelência o plano de jogo. Entrei na pilha dele, comecei a trocar porrada. Esqueci totalmente a estratégia, foi coisa de momento, viajei na vibe da luta. No calor da luta, viajei na emoção e saí para a porrada. Perdi totalmente o foco da estratégia", lamentou Daico.