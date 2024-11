Conor McGregor é retirado do jogo Hitman após condenação por agressão sexual; entenda

Carreira afetada?

Com uma trajetória recheada de polêmicas fora do octógono e pendências na Justiça, o recente veredito de culpado de agressão sexual abala ainda mais a imagem de McGregor. Mais marcas e franquias como a do game 'Hitman' podem querer desvincular parcerias com o irlandês, trazendo prejuízos comerciais e financeiros ao lutador. Entretanto, na teoria, o julgamento não afetaria um eventual retorno de Conor ao UFC, já que ele não sofrerá sanções criminais, sendo apenas condenado a indenizar a vítima do caso. Apesar de livre para competir, 'Notorious' já protagoniza uma extensa novela sobre sua possível volta à ativa. O astro do MMA não entra em ação há mais de três anos e seu futuro nos esportes de combate fica cada dia mais incerto.

In light of the recent court ruling regarding Conor McGregor, IO Interactive has made the decision to cease its collaboration with the athlete, effective immediately. We take this matter very seriously and cannot ignore its implications. Consequently, we will begin removing all...

