Nikolas Motta atrela boa fase no UFC à evolução como lutador

Nikolas Motta, enfim, conseguiu emplacar sua primeira sequência de vitórias no Ultimate. No UFC Macau, evento realizado no último sábado (23), na China, o brasileiro ignorou o fato de lutar em território hostil e passou por Maheshate Hayisaer por decisão unânime. Como não poderia ser diferente, o integrante do peso-leve (70 kg) comemorou o atual momento de sua carreira.

Vale pontuar que Nikolas chegou à maior organização de MMA do mundo com status de promessa, mas encontrou dificuldade em seu início de trajetória. Contudo, o atleta não se desesperou com o momento conturbado e deu a volta por cima. Em entrevista ao canal oficial do UFC Brasil no 'YouTube' pós-evento, 'Iron', visivelmente feliz com o triunfo, atrelou sua estabilidade na empresa à sua evolução como lutador.

E a posição do brasileiro se explica. Com a performance segura diante do chinês, Nikolas agora possui duas vitórias seguidas, vivendo sua melhor fase no UFC. Sendo assim, 'Iron', empolgado com a constante evolução em seu jogo, garantiu que dará continuidade ao seu bom momento na companhia, mas sem esquecer sua natureza agressiva em combate.