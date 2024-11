UFC 309: Jon Jones comemora protagonismo na 4ª maior bilheteria da história do Ultimate

Lenda do MMA, Jon Jones tem motivos de sobra para comemorar. No último sábado (16), em Nova York (EUA), o atleta nocauteou Stipe Miocic no terceiro round da luta principal do UFC 309, defendeu o cinturão linear do peso-pesado pela primeira vez e levou um dos bônus de 'Performance da Noite' para a casa. E não parou por aí, já que, agora, o americano comemorou o sucesso comercial do evento, um dos que mais rendeu dinheiro para a organização.

Na coletiva de imprensa pós-UFC 309, Dana White informou que o evento arrecadou 16,7 milhões de dólares (cerca de R$ 97 milhões) com a venda de ingressos. Com tal marca, o grandioso show liderado por Jones se tornou a quarta maior bilheteria na história da companhia.

Como não poderia ser diferente, o campeão linear do peso-pesado, por meio de sua conta oficial no 'Instagram', escancarou o orgulho pela conquista da marca que, consequentemente, ampliou seus feitos no MMA. Sendo assim, a atração liderada por Jones fica atrás somente do UFC 306, UFC 205 e UFC 229.