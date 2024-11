Jhonata Diniz recebe 90 dias de suspensão médica após perder invencibilidade no UFC 309

Realizado no último sábado (16), o UFC 309 rendeu suspensões médicas para todos os atletas presentes no card. Dos 24 lutadores que entraram em ação, quatro deles receberam um gancho preventivo mais extenso, de 90 dias por conta de alguma lesão ou suspeita, entre eles o brasileiro Jhonata Diniz. O peso-pesado brasileiro ficará três meses de molho após sofrer a primeira derrota da carreira no MMA para Marcin Tybura.

A lista de ganchos foi divulgada pelo site 'MMA Fighting' após contato com a Comissão Atlética do Estado de Nova York, responsável por promover os eventos esportivos da região. Outro lutador que pegou a suspensão de 90 dias foi James Llontop. Oponente de Maurício Ruffy no evento, o peruano sofreu duros golpes durante o combate e, por isso, só voltará às atividades após três meses, mediante a liberação neurológica.

Jon Jones pronto para a próxima

Os ganchos mais reduzidos foram de sete dias de descanso obrigatório para os atletas que, aparentemente, não sofreram tantos danos. E dentro desse grupo está Jon Jones, que desbancou Stipe Miocic na luta principal. Campeão linear dos pesos-pesados, o americano, na teoria, estaria apto para voltar a treinar e competir a partir do próximo sábado (23). Desta forma, 'Bones', que adiou a aposentadoria, já pode planejar sua volta aos octógonos, seja contra Tom Aspinall ou Alex Poatan.