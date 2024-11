Filho do Faustão arremata experiência com Charles Do Bronx por R$ 160 mil em leilão do Ronaldo Fenômeno

Um dos maiores nomes do MMA, Charles Oliveira está com tudo. Após impressionar na vitória contra Michael Chandler, no último sábado (16), em Nova York (EUA), o ex-campeão do peso-leve (70 kg) do UFC marcou presença no leilão beneficente 'Galácticos', de Ronaldo Nazário, o 'Fenômeno', realizado na última quinta-feira (21), em São Paulo. No evento para arrecadar fundos para a 'Fundação Fenômenos', 'Do Bronx' viu sua experiência ser arrematada por Rodrigo Silva, filho do Faustão, pelo valor de R$ 160 mil.

Vale pontuar que a cerimônia contou com a presença de diversas personalidades do ramo dos esportes e do entretenimento e que o filho do Faustão é fã de MMA e aluno da equipe 'Chute Boxe Diego Lima'. Sendo assim, Rodrigo terá direito a assistir ao próximo compromisso de Charles no UFC, possivelmente a disputa pelo cinturão da categoria contra Islam Makhachev, atual campeão, ou Arman Tsarukyan, com um acompanhante, comparecer a um dos treinos do atleta na semana pré-luta, acompanhar o processo de corte de peso dele e um jantar exclusivo com o mesmo e sua equipe na noite que antecede o combate.

Leilão rendeu milhões

De acordo com o site 'Lance!', o leilão beneficente arrecadou mais de R$ 10 milhões. Inclusive, a experiência de compartilhar tais momentos com Charles foi mais valiosa que ter um encontro exclusivo com Vinicius Junior e uma camisa autografada pelo time do Real Madrid, arrematada por R$ 120 mil, e uma camisa comemorativa e uma raquete autografadas por Gustavo Kuerten, o Guga. também vendida por R$ 120 mil.