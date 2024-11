Chandler relembra derrota para Charles Do Bronx no UFC 309: "Maior dor que senti na vida"

No último sábado (16), em Nova York (EUA), Michael Chandler não foi nada feliz em seu retorno ao octógono. No 'co-main event' do UFC 309, o americano foi dominado por Charles Oliveira na revanche, perdendo pela segunda vez na carreira para o mesmo. Dias depois do embate, o atleta, ainda assimilando o resultado adverso, classificou a luta como a pior experiência de sua vida.

Ao participar do podcast 'Bussin' With The Boys', Chandler revelou que nunca sofreu tanta dor. E a informação vinda do próprio lutador tem um peso considerável, visto que ele é um veterano dos esportes de combate. O americano iniciou sua carreira no MMA em 2009 e protagonizou diversas guerras contra grandes nomes do esporte, destacando 'Do Bronx' como o algoz que mais lhe castigou.

Na primeira luta, realizada em 2021, Chandler foi nocauteado pelo brasileiro, mas frisou que nada se compara ao que aconteceu na revanche. Nela, o americano levou a pior em todas as áreas contra Charles e se tornou presa fácil, recebendo diversos golpes em pé e no solo ao longo dos cinco rounds. Derrotado novamente pelo atleta, 'Iron' detalhou o drama vivido.