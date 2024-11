Kleber Bambam questiona qualidade de Whindersson Nunes no boxe e promete nocautear

Derrotado rapidamente por Acelino Popó, em fevereiro, em São Paulo, Kleber Bambam não encerrou sua carreira no boxe. Pelo contrário, o empresário visa dar a volta por cima no ringue em 2025 e classifica Whindersson Nunes como o adversário ideal. Inclusive, o vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil zombou do comediante após este perder para Neeraj Goyat, no evento liderado pela luta Mike Tyson vs Jake Paul, realizado na última sexta-feira (15), no Texas (EUA).

Em sua conta oficial no 'Instagram', Bambam reforçou o interesse em medir forças com Whindersson e não se mostrou impressionado com o nível de habilidade do mesmo na nobre arte. Tanto que o influenciador pegou recortes do duelo para questionar a qualidade do atleta. É bem verdade que, em sua primeira luta de boxe, Kleber, depois de muito provocar Popó, não deixou uma boa impressão, sendo nocauteado em segundos. Contudo, o empresário permaneceu com a confiança inabalável e prometeu não só perturbar Nunes até tirar o combate do papel, como também nocauteá-lo.

"Está se batendo sozinho, Whindersson? É esse cara que vou lutar? Quase se nocauteou sozinho. Vou dar aquela chegadinha em você, fica atento. Agora que entendi, foi tudo combinado nessa luta. Aquela encoxadinha de leve. O cara falou no ouvido dele, 'Vou chegar em você na corda'. Eita, o Whindersson deu aquela risadinha. A bandeira do Brasil passando essa vergonha. Whindersson, vou te nocautear em 2025 no Brasil e vou buscar esse indiano aí. Te aguardo aqui, se prepara. Várias televisões vão falar de você. O foguete está ligado", declarou Kleber.