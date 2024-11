Deiveson Figueiredo revela plano para disputar cinturão dos galos UFC

Neste sábado (23), na China, Deiveson Figueiredo tem um compromisso de extrema importância no UFC. Na luta principal do evento, o brasileiro mede forças com Petr Yan em busca de desafiar Merab Dvalishvili, campeão do peso-galo (61 kg). E o antigo dono do cinturão do peso-mosca (57 kg), vivendo grande fase na carreira, tem um plano para consolidar o status de desafiante número um na atual categoria.

Hoje, Deiveson é o quinto colocado no ranking do peso-galo do UFC e tem a concorrência de Sean O'Malley e Umar Nurmagomedov para disputar o título. Vale pontuar que o russo é primo de Khabib Nurmagomedov, está invicto no MMA e é o número dois da divisão, enquanto o americano é uma estrela da empresa, ex-campeão da categoria e se encontra em primeiro na tabela de classificação.

Com tal cenário, Deiveson, em entrevista exclusiva à Ag. Fight, foi claro, revelando que seu objetivo é vencer Yan de forma dominante para conseguir a tão sonhada disputa de título no peso-galo. Vale pontuar que o brasileiro está invicto na categoria, com três triunfos. Portanto, de acordo com 'Daico', a possível vitória contra o ex-campeão o faria ultrapassar O'Malley e Umar, lhe garantindo o duelo com Merab. Inclusive, o georgiano já se mostrou interessado em enfrentar Figueiredo.