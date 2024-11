Charles Do Bronx volta a integrar o ranking peso-por-peso com vitória dominante no UFC 309

Charles Oliveira impressionou no UFC 309 e foi recompensado não só com a vitória e com o bônus de 'Luta da Noite'. No grandioso evento realizado no último sábado (16), em Nova York (EUA), o brasileiro dominou Michael Chandler e o venceu novamente, agora por decisão unânime. Como prêmio, o ex-campeão do peso-leve (70 kg) voltou a integrar a seleta tabela de classificação peso-por-peso na atualização semanal do ranking divulgada pela própria organização nesta terça-feira (19).

Antes de enfrentar o americano no 'co-main event' do UFC 309, Charles estava fora do ranking composto pelos melhores lutadores da organização envolvendo todas as categorias. Como foi soberano e impressionou no octógono, 'Do Bronx' passou a fazer parte da tabela de classificação peso-por-peso da liga novamente, ocupando a 15ª posição. Se o brasileiro entrou no grupo, Israel Adesanya, ex-campeão do peso-médio (84 kg), perdeu seu lugar nele.

Jones fora do topo

Na luta principal do UFC 309, Jon Jones não tomou conhecimento de Stipe Miocic, o nocauteou no terceiro round e, assim, defendeu o cinturão linear do peso-pesado pela primeira vez. Contudo, a vitória não foi o bastante para o americano voltar a liderar o ranking peso-por-peso da empresa. Com o triunfo, 'Bones' subiu apenas um degrau na tabela de classificação, ou seja, saiu do terceiro para o segundo posto, deixando Alex Poatan, campeão dos meio-pesados (93 kg), para trás. No topo da listagem segue Islam Makhachev, líder do peso-leve.