De volta ao peso-mosca, Mayra Sheetara encara Jasmine Jasudavicius no UFC Arábia Saudita

Depois de uma passagem pelo peso-galo (61 kg), na qual chegou a disputar o título da categoria, Mayra Bueno Silva está de volta à divisão dos moscas (57 kg). De acordo com a apuração da equipe de reportagem da Ag Fight junto à fontes próximas ao evento, 'Sheetara' enfrentará a canadense Jasmine Jasudavicius no próximo dia 1º de fevereiro, no UFC Arábia Saudita.

O combate marcará o retorno de Mayra Sheetara ao peso-mosca, categoria na qual competiu entre a sua estreia no Ultimate até 2021. Desde então, a atleta mineira vinha atuando na divisão dos galos, onde acumulou três vitórias, um 'no contest' (sem resultado) e duas derrotas - uma delas para Raquel Pennington, em janeiro deste ano, pelo cinturão vago até 61 kg do UFC - e ocupava a 7ª colocação no ranking.

Por sua vez, Jasmine Jasudavicius vive grande fase na organização presidida por Dana White. Atualmente, a canadense ostenta uma sequência positiva de três vitórias - duas delas contra rivais brasileiras: Priscila Pedrita e Ariane Lipski. O bom retrospecto recente levou a lutadora de 35 anos ao 13º lugar no ranking peso-mosca do Ultimate.