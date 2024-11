Dana White exalta possível superluta entre Jon Jones e Tom Aspinall: "Maior da história"

Antes mesmo da realização do UFC 309, Dana White já projetava o próximo passo de Jon Jones em sua empresa. Sem esconder sua intenção, o cartola afastava a chance do campeão linear peso-pesado medir forças com Alex Poatan e indicava que seu futuro no Ultimate passava pela unificação dos títulos da categoria contra Tom Aspinall, campeão interino. E a postura foi mantida após a mais recente vitória de 'Bones' sobre Stipe Miocic, no último sábado (16), em Nova York (EUA) - com o presidente da liga elevando consideravelmente o patamar da eventual superluta entre o consagrado americano e o prospecto inglês.

Durante a coletiva de imprensa após o evento, o presidente do UFC elegeu o possível combate entre Jones e Aspinall como o maior de todos os tempos entre os pesos-pesados. Entusiasmado com o eventual duelo de gerações entre campeões, Dana indicou, inclusive, que a disputa poderia se tornar a maior luta já promovida pela empresa na história - independentemente de categoria de peso. O posicionamento do dirigente aumentou ainda mais o 'hype' do hipotético confronto, bastante solicitado pelos fãs de MMA.

"Seria, de longe, a maior luta de pesos-pesados da história do UFC (sobre Jones vs Aspinall). Será a maior luta entre pesos-pesados de todos os tempos. E provavelmente será a maior luta que nós (UFC) já fizemos. Ele (Jones) tem o maior QI de luta. O cara é brilhante lá dentro e as coisas que ele 'tira da cartola' (são incríveis). Eu não sei o que ele fará com o Aspinall", declarou Dana White, na coletiva de imprensa após o UFC 309.