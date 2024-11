UFC 309: Jon Jones nocauteia Stipe Miocic e adia aposentadoria

Depois do anúncio oficial de sua vitória, na entrevista ainda dentro do octógono com o comentarista Joe Rogan, Jon 'Bones' Jones ainda aproveitou para tranquilizar os fãs que esperavam vê-lo dar continuidade na sua carreira. O anúncio do adiamento da aposentadoria do campeão alegrou os fãs presentes no Madison Square Garden, em Nova York, que celebraram a notícia.

"Quanto ao meu futuro no octógono, eu decidi que talvez eu não vá me aposentar. Eu tenho algumas conversas com Dana (White) e Hunter (Campbell), temos negociações e, se tudo der certo, daremos a vocês o que vocês querem ver. Eu sei que temos opções, mas eu só quero ver o que o 'tio' Dana quer, o que o 'tio' Hunter quer, e vocês vão ficar sabendo em breve, tenho certeza", anunciou Jones.

Alex Poatan ou Tom Aspinall?

Com a confirmação de que Jon Jones seguirá na ativa, resta saber qual será o próximo desafio do campeão dos pesos-pesados do UFC. As duas opções mais comentadas recentemente são uma possível superluta contra o brasileiro Alex Poatan, dono do cinturão dos meio-pesados, e a unificação do título dos pesados contra o inglês Tom Aspinall, que detém o cinturão interino da categoria. Se depender de 'Bones', no entanto, o striker paulista aparece como favorito para ocupar a vaga de seu próximo rival.

Stipe Miocic se aposenta

Se Jones deve continuar sua carreira, o mesmo não se pode dizer do seu adversário na noite deste sábado. Logo após a entrevista com o campeão, Stipe Miocic foi abordado por Joe Rogan e anunciou o fim de sua trajetória no MMA profissional. Aos 42 anos de idade, o americano de ascendência croata deixa o esporte com um cartel de 20 vitórias e cinco derrotas, além do título dos pesados do UFC, o qual conquistou em duas oportunidades.