Charles Do Bronx leva susto no fim, mas vence Michael Chandler no UFC 309

Não existe luta de Charles Oliveira sem emoção. E neste sábado (16) não foi diferente. No 'co-main event' do UFC 309, em Nova York (EUA), 'Do Bronx' dominou os quatro primeiros rounds, levou um susto no último, mas garantiu mais uma vitória sobre Michael Chandler no octógono mais famoso do mundo, desta vez na decisão unânime dos juízes.

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play

Ao final do combate, Charles Do Bronx dedicou o triunfo no UFC 309 ao seu filho, Dominic. Agora, o atleta da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' espera repetir o feito de quando foi pai pela primeira vez, da pequena Tayla, e iniciou uma corrida rumo ao título, conquistado justamente com uma vitória sobre Michael Chandler, em 2021. Assim, o segundo colocado no ranking da categoria espera receber um novo 'title shot' para tentar recuperar o cinturão até 70 kg da organização.