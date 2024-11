Charles Do Bronx embolsa R$ 290 mil por Luta da Noite no UFC 309

A vitória sobre Michael Chandler no 'co-main event' do UFC 309, neste sábado (16), não só colocou Charles Oliveira mais próximo de um novo 'title shot' no peso-leve (70 kg), mas também aumentou sua conta bancária. Ao final do evento promovido no Madison Square Garden, em Nova York (EUA), 'Do Bronx' recebeu um bônus de 50 mil dólares (cerca de R$ 290 mil) por ter feito a 'Luta da Noite'.

Assim como o lutador brasileiro, Michael Chandler, o outro protagonista da 'Luta da Noite' no UFC 309, também embolsou a quantia de 50 mil dólares. Os demais ganhadores dos prêmios de performance da edição foram Jon Jones, Oban Elliott e Ramiz Brahimaj.

Performance da Noite

Campeão dos pesos-pesados, Jon 'Bones' Jones brilhou na luta principal do evento, ao nocautear Stipe Miocic e defender com sucesso seu cinturão. Já Oban Elliott e Ramiz Brahimaj venceram, respectivamente, Bassil Hafez e Mickey Gall, por nocaute, no card preliminar do show. Os três vencedores levaram para casa 50 mil dólares pela 'Performance da Noite'.