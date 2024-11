Saiba como assistir a luta entre Mike Tyson e Jake Paul, com Whindersson Nunes no card

Controvérsia e adiamento

Originalmente agendado para acontecer em julho deste ano, o combate entre Mike Tyson e Jake Paul foi alvo de inúmeras críticas desde seu anúncio, principalmente por conta da larga diferença de idade entre os protagonistas do show, o que fez com que muitas pessoas expressassem sua preocupação com a integridade física do veterano. Inclusive, por recomendação médica, após um problema de saúde do ex-campeão mundial, a disputa precisou ser adiada para novembro. Resta saber se a juventude fará a diferença ou a experiência falará mais alto.

Whindersson Nunes no card

Além do confronto entre Mike Tyson e Jake Paul, luta principal do evento, o card do show marcado para acontecer nesta sexta-feira, no Texas, contará com outras atrações de grande interesse do público. Uma delas envolve o youtuber brasileiro Whindersson Nunes, que medirá forças com o boxeador indiano Neeraj Goyat. O humorista, inclusive, contou com um reforço de luxo na sua preparação: o campeão do UFC Alex 'Poatan' Pereira