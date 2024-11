Brasileira ex-UFC disputa cinturão dos galos do Invicta FC em dezembro

Após uma passagem de relativo sucesso no UFC, Jennifer Maia voltou com tudo ao Invicta FC. Depois de vencer Mayra Cantuária, em agosto, a veterana foi escalada pela companhia para disputar o cinturão do peso-galo (61 kg) contra a atual campeã Talita Bernardo no dia 13 de dezembro, em Atlanta (EUA). A própria organização anunciou a importante luta através de suas redes sociais.

O choque envolvendo as brasileiras será a luta principal da edição de número 59 do Invicta. Vale destacar que Jennifer, um dos principais nomes da organização, já teve sucesso competindo nela anteriormente. Inclusive, a atleta é ex-campeã do peso-mosca (57 kg) da empresa. Por outro lado, Talita Bernardo, de 37 anos, colocará o cinturão do peso-galo em jogo pela segunda vez. Assim como Maia, a profissional também é uma veterana do MMA.

Registro de Jennifer no MMA

Jennifer Maia, de 36 anos, é uma veterana do MMA. Em sua trajetória no MMA, iniciada em 2009, a curitibana construiu um cartel composto por 22 vitórias, dez derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Alexis Davis, Casey O'Neill, Jéssica Andrade, Jessica Eye, Joanne Wood, Maryna Moroz e Roxanne Modafferi (duas vezes).