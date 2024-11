Mike Tyson tranquiliza fãs preocupados com luta de boxe contra Jake Paul: "Vou ficar bem"

O aguardado combate de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson gera um verdadeiro misto de emoções nos torcedores apaixonados pelos esportes de combate. Um dos sentimentos predominantes entre os fãs da nobre arte é o de preocupação com a integridade física do ex-campeão mundial peso-pesado. Afinal de contas, 'Iron' medirá forças contra um oponente 31 anos mais jovem nesta sexta-feira (15). Apesar da aparente desvantagem, o veterano fez questão de minimizar esse aspecto do confronto e também tranquilizou sua legião de seguidores às vésperas da superluta.

Em entrevista ao canal 'Manouk Akopyan', no Youtube, Mike destacou que tem feito uma preparação específica para encarar o youtuber. Desta forma, durante seu camp de treinos, tem se testado contra oponentes consideravelmente mais jovens, assim como Jake, para chegar para o duelo o máximo adaptado possível à velocidade e potência que seu oponente pode trazer. Com uma nova versão de si próprio dentro e fora dos ringues, Tyson recentemente projetou um triunfo via nocaute sobre o popular influencer de 27 anos.

"Muito obrigado (fãs) por se preocuparem (comigo). Mas eu vou lutar. Vou ficar bem. Era uma pessoa diferente naquela época. Usava narcóticos e álcool. Não sou mais essa pessoa. Vejo uma imagem melhor de mim mesmo agora. Vejo a luz. Enxergo o mundo de uma perspectiva diferente. Me sinto ótimo, tenho rounds (dentro) de mim. Ouçam, estou fazendo sparring com caras jovens, de 30, 20 anos e eles estão me batendo com muita força. Não era um piquenique quando comecei a treinar. Estou enfrentando caras mais novos e eles realmente estão me dando trabalho de início. Estou fazendo minha parte (agora). O céu é o limite, veremos. Estou interessado em fazer isso (lutar) de novo", destacou 'Iron'.