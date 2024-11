Legado brasileiro! Jon Jones inclui Anderson Silva e Família Gracie em lista de lendas do UFC

De tempos em tempos, o debate sobre o 'GOAT' do MMA vem à tona e divide opiniões. E, às vésperas da possível luta de despedida de Jon Jones, apontado como quase unânime no posto, não poderia ser diferente. Mas dessa vez, foi o próprio campeão peso-pesado do UFC que apontou as figuras de maior destaque da organização, em sua concepção. Com representantes brasileiros, 'Bones' exaltou o legado esportivo do país tupiniquim dentro do Ultimate.

Em entrevista ao canal 'ESPN MMA', no Youtube, Jones foi questionado sobre qual seria o seu 'Monte Rushmore' do UFC. O termo é utilizado no universo dos esportes, sobretudo nos Estados Unidos, para descrever um grupo de atletas icônicos que são considerados os maiores da histórias de suas modalidades. Sendo assim, além de si próprio, o americano elegeu Anderson Silva, Georges St-Pierre e também a 'Família Gracie' para o seleto grupo da principal liga de MMA do mundo.