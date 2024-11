Dispensado pelo UFC, medalhista olímpico assina com o Karate Combat

Decepção no UFC

Medalha de bronze no taekwondo nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, Robelis Despaigne chegou ao UFC cercado de expectativas, principalmente por conta das quatro vitórias por nocaute ainda no primeiro round em suas primeiras apresentações no MMA profissional. Depois de estrear com o pé direito no Ultimate, mantendo a escrita de vencer de forma avassaladora seus oponentes pela via rápida, o cubano sofreu duas derrotas seguidas, para Waldo Cortes Acosta e Austen Lane.

Os reveses para adversários sem muita expressão e com apresentações abaixo do esperado, nas quais foram expostas brechas significativas no seu jogo - como o gás e a deficiência no grappling - contribuíram para o fim de sua trajetória no UFC. Agora, em uma nova 'casa', o cubano terá a oportunidade de recomeçar e mostrar que ainda pode ser bem-sucedido fora do esporte olímpico.

