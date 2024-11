De molho! Ex-campeã do UFC, Alexa Grasso fratura a perna durante treino

Maré de azar

A lesão sofrida por Alexa Grasso acontece dois meses depois da mexicana perder o cinturão peso-mosca do UFC para Valentina Shevchenko, no terceiro capítulo da saga protagonizada por elas. Após vencer o primeiro embate, no qual se sagrou campeã, e empatar o segundo encontro com a quirguistanesa, a atleta da 'Lobo Gym' foi superada por pontos pela rival no UFC 306, no dia 14 de setembro.

