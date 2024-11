Charles Do Bronx ganha uniforme personalizado para o UFC 309; veja

A onda dos uniformes personalizados em grandes eventos do Ultimate parece ter vindo para ficar. E no UFC 309 deste sábado, em Nova York (EUA), teremos uma nova prova disso, com os protagonistas do show numerado vestindo shorts customizados. Um deles é Charles Do Bronx. Ex-campeão peso-leve (70 kg), o brasileiro entrará em ação contra Michael Chandler no 'co-main event' da noite com um estilo bastante chamativo.

Isso porque o short personalizado para o especialista em jiu-jitsu é bastante vivo, com tons em azul, vermelho e amarelo. Ao que tudo indica, o UFC tentou exaltar a origem humilde de Charles ao retratar uma espécie de comunidade na estampa do uniforme (veja abaixo ou clique aqui). Assim que passou a circular na internet, a novidade na roupa do brasileiro para o UFC 309 foi bastante comentada e dividiu opiniões.

Protagonistas com estilo próprio

Além de Charles, outras estrelas do UFC 309 também entrarão em ação com shorts exclusivos. Adversário do brasileiro, Chandler optou por um uniforme mais contido, na cor preta, e com alusões à bandeira dos Estados Unidos. Mesmo comportamento de Stipe Miocic, que decidiu ter estampado em seus shorts detalhes da bandeira da Croácia - país onde seus pais nasceram. Já Jon Jones, grande protagonista do evento, competirá com um uniforme rubro-negro, com detalhes em dourado.