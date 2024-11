Joelho, dedo e lombar! Carlos Prates revela que lutou no UFC Vegas 100 com uma série de lesões

No último sábado (9), Carlos Prates apresentou uma das grandes performances da temporada ao nocautear Neil Magny ainda no primeiro round da luta principal do UFC Vegas 100. E o desempenho do brasileiro ganhou ainda mais peso depois de uma grande revelação feita pelo próprio após o combate. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o meio-médio (77 kg) da 'Fighting Nerds' admitiu que entrou em ação no 'Apex' comprometido por uma série de lesões em regiões distintas do corpo.

Nos esportes de combate, sobretudo no mais alto nível, é raro que um atleta consiga competir com 100% de sua capacidade física. Entretanto, Carlos teve que driblar inúmeras contusões para se manter no combate contra Neil Magny de pé e liderar seu primeiro evento no UFC. Com lesões no joelho, dedo do pé, pescoço e na região lombar, o striker de Taubaté (SP) destacou que sua batalha começou antes mesmo de entrar no octógono.

"Sobre as lesões, tinha um bocado bom (risos). Dedo do pé quebrado. Joelho que quase saiu (do lugar), deu uma 'mastigada' umas três semanas atrás. Já tive que ligar para o meu médico, Dr Daniel e o Cris, meu fisioterapeuta. Eles já foram lá e ficaram em cima (tratando) essa semana toda. Estou (com dor) na lombar também. Minha lombar já é 'zoada' faz alguns anos. Meu pescoço também (estava comprometido). Luta não é só no octógono, luta é tudo. A gente luta contra um empecilho que está te atrapalhando em chegar no seu objetivo. Você tem que driblar isso. Então minha luta começou antes, com o dedo 'zoado', joelho 'zoado', lombar 'zoada' e continuar indo (em frente)", revelou Prates.